عاجل: الأهلي يرد على عرض سعودي لضم إمام عاشور

شكرا لاهتمامكم بخبر الأهلي يرد على عرض سعودي لضم إمام عاشور والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ردت إدارة النادي الأهلي المصري على عرض سعودي للتعاقد مع إمام عاشور نجم وسط المارد الأحمر.

وتألق إمام عاشور مع الأهلي في الموسم المنقضي 2024-2025 وكان أحد أكثر اللاعبين ثباتاً في المستوى وسجل 13 هدفاً قادته للقب هداف الدوري رغم كونه لاعب وسط.

وتميز إمام عاشور بشخصية قيادية على أرض الملعب ورؤية جيدة وقدرة ليس فقط على تسجيل الأهداف ولكن كذلك صناعتها.

وأوضح مصدر من الأهلي في تصريحات لموقع “يلاكورة” المصرية أن: “نادي الإخدود السعودي استفسر عن إمكانية ضم عاشور من الأهلي.”.

وعن رد المارد الأحمر علق المصدر: “الأهلي ليس لديه أي نية في بيع عاشور، ولكن هناك عمل على تعديل عقده بمجرد عودته للتدريبات”.

وتعرض إمام عاشور لإصابة خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية 2025 في أمريكا.

وتابع المصدر: “سيقوم النادي الأهلي بتعديل قيمة عقد عاشور بالقيمة التي يتفق عليها مع اللاعب ويراها الطرفين مناسبة”.

علماً بأن صاحب الـ27 ربيعاً انضم إلى الأهلي من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023 حيث خاض 86 مباراة سجل فيهم 30 هدفاً وصنع 19 آخرين.

وتوج عاشور بالدوري المصري مرتين مع الأحمر ولقب كأس “فيفا الأفروآسيوي باسيفيك” والسوبر المصري مرتين وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

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