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عاجل: بعد انضمام حمدالله .. 9 مغاربة في سجل الهلال

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  • عاجل: بعد انضمام حمدالله .. 9 مغاربة في سجل الهلال 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رفع عبدالرزاق حمدالله عدد اللاعبين المغاربة في تاريخ الهلال إلى 9، بعد انضمامه مؤخرًا على سبيل الإعارة من الشباب، ليصبح أول لاعب مغربي ينتقل للزعيم من نادٍ سعودي.

حمدالله، صاحب الـ34 عامًا وثاني هدافي دوري روشن، يلتحق بكوكبة مغربية سبقت له تمثيل الأزرق، منهم ياسين بونو -الأكثر مشاركة بـ91 مباراة- إضافة إلى نجوم سابقين.

فيما يلي أبرز الأسماء المغربية في تاريخ الهلال:

قبل عصر المحترفين: (سعيد شيبا – أحمد بهجا – صلاح الدين بصير – يوسف شيبو)

بعد 2008 “عصر دوري المحترفين”: (يوسف العربي – عادل هرماش – أشرف بن شرقي – ياسين بونو – عبدالرزاق حمدالله)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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