عاجل: من وعد أنشيلوتي إلى فرصة ألونسو .. أردا غولر يبهر الجميع!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – (كارلوس فورخانيس – آس) – مقال صحفي

بدأ أردا غولر في تقديم أداء قوي كلاعب وسط أمام سالزبورغ، وخلال فترة طويلة من مباراة الفوز 1-0 على يوفنتوس، تولّى قيادة الفريق في ظروف معقدة، أمام خصم متكتل مثل “السيدة العجوز”.

توني كروس كان بمثابة أفضل قائد أوركسترا في العالم ، وهذا هو المستوى الذي يُطلب من أردا غولر أن يُجاريه ، قد يُرهق هذا أي لاعب، لكن التركي رفع راية التحدي، وتشابي ألونسو صفق له.

وبالعودة إلى الوراء قليلا قال له أنشيلوتي عبر مكالمة فيديو في أول تواصل بينهما، عندما أراد شرح ما يتوقعه منه: ‘أردا، سيكون لك مستقبل كبير هنا، ربما ليس في الموسم الأول، لكنك ستحصل على فرصتك. عندما يصبح كروس ومودريتش أكبر سناً، سنستخدمك في وسط الميدان’” ، وهذا بالضبط ما حدث.

في مباراة سالزبورغ، ومع بداية خطة الثلاثي الدفاعي، كان ثالث أكثر لاعب تمريراً (62 تمريرة)، خلف هويسين وتشواميني، وفي مواجهة يوفنتوس، كان أداء أردا رائعاً ، أكثر من لمس الكرة (100 لمسة)، وحقق نسبة نجاح 91.5% في التمرير.”