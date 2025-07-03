عاجل: أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الخميس 3 يوليو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الخميس 3 يوليو 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الخميس 3 يوليو/ تموز 2025 عودة الصعود الجماعي للعملات الرقمية بما يشمل بيتكوين.

وبدأت الصين تتلقى دعوات متزايدة من مستشاري السياسات وخبراء الاقتصاد لحثّها على دراسة استخدام العملات المستقرة في المدفوعات عبر الحدود، في ظل مساعي الولايات المتحدة لتعزيز هيمنة الدولار الأمريكي من خلال تقنيات العملات المشفرة.

ورغم استمرار الصين في فرض حظر شامل على أنشطة العملات المشفرة، وعدم تبنّيها رسمياً للعملات المستقرة — وهي رموز رقمية مربوطة بعملات تقليدية — فقد أضفت التصريحات الأخيرة الصادرة عن كبار مسؤولي البنك المركزي الصيني زخماً جديداً على النقاشات المتعلقة بالدور المحتمل لهذه العملات في حركة المدفوعات العالمية.

وفي هذا السياق، صرّح بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في يونيو/حزيران الماضي، بأن العملات المستقرة قد تُحدث تحولاً جذرياً في النظام المالي الدولي، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تكشف عن هشاشة الأنظمة التقليدية للمدفوعات، محذّراً في الوقت ذاته من خطر تسييس تلك الأنظمة وتحويلها إلى أدوات للعقوبات.

ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟



شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس 3 يوليو/ تموز 2025 صعودا بنسبة 2.43% ليصل سعرها إلى 108.766 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ9 صباحا بتوقيت أبوظبي.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.16 تريليون دولار

وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 43.43 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 0.74% إلى قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟



وارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 5.49% إلى 2564 دولارا.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.55% إلى 659 دولارا.

وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 7.18% ليبلغ 0.5881 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.75% ليسجل 2.2463 دولار.

وصعد سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 6.06% ليصل إلى 0.169091 دولار.

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