عاجل: وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية والعلاقات المشتركة مع نظيره المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأشاد الوزيران بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وثمّنا التطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وأعربا عن التطلع لدفع وتيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم.