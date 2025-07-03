عاجل: وقوع إصابات واشتعال نيران في تصادم 3 تريلات بطريق إسكندرية الصحراوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم الخميس، حادث تصادم مروع بين 3 سيارات نقل “تريلا”، أسفر عن اشتعال النيران في إحداها وإصابة عددًا من الأشخاص، وهرعت 7 سيارات إسعاف لمكان الواقعة.

حادث طريق إسكندرية الصحراوي

حادث مروع بطريق إسكندرية الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل “تريلا” بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ووجود إصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ مدعومين بسيارات الإسعاف.

حادث طريق إسكندرية الصحراوي

تصادم 3 سيارات نقل

وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين 3 سيارات نقل، وأدى إلى اشتعال النيران في إحدى السيارات، ونتج عنهم إصابة عددًا من الأشخاص لم يتم حصر عددهم.

ويعمل رجال الإسعاف على نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لعلاجهم، فيما تجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم تريلا وسيارات ملاكي على الدائري

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شهد الطريق الدائري في اتجاه المعادي، بالقرب من منطقة أبراج سما، حادثًا مروعًا إثر تصادم تريلا بعدد من السيارات الملاكي، ما أسفر عن وقوع إصابات وتوقف مؤقت في حركة المرور.

بلاغ بحادث انقلاب

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبدأت الجهات المعنية في رفع آثار التصادم لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

التحقيقات في الحادث

وتواصل الأجهزة المختصة إجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.