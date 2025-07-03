عاجل: نجم ريال مدريد السابق يشيد بغونزالو غارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أبدى نجم المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق “فيرناندو موريينتس” إعجابه الكبير بما قدّمه المهاجم الشاب غونزالو غارسيا، مؤكداً أن ظهوره الملفت يُعد خبراً ساراً لجماهير الميرينغي.

وقال موريينتس: “أحببت أداء غونزالو غارسيا، إنها أخبار رائعة لريال مدريد.”

وأضاف: “على لاعبي الكاستيا أن يقتحموا الباب، وغونزالو فعلها بقوة.”

ويأتي هذا التصريح في ظل التألق اللافت لغونزالو غارسيا مع فريق ريال مدريد في كأس العالم للأندية بعد تسجيله 3 أهداف خلال 4 مباريات ، مما يعزز مكانته ضمن خطط تشابي ألونسو المستقبلية.