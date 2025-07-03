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عاجل: نجم ريال مدريد السابق يشيد بغونزالو غارسيا

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عاجل: نجم ريال مدريد السابق يشيد بغونزالو غارسيا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أبدى نجم المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق “فيرناندو موريينتس” إعجابه الكبير بما قدّمه المهاجم الشاب غونزالو غارسيا، مؤكداً أن ظهوره الملفت يُعد خبراً ساراً لجماهير الميرينغي.

وقال موريينتس: “أحببت أداء غونزالو غارسيا، إنها أخبار رائعة لريال مدريد.”

وأضاف: “على لاعبي الكاستيا أن يقتحموا الباب، وغونزالو فعلها بقوة.”

ويأتي هذا التصريح في ظل التألق اللافت لغونزالو غارسيا مع فريق ريال مدريد في كأس العالم للأندية بعد تسجيله 3 أهداف خلال 4 مباريات ، مما يعزز مكانته ضمن خطط تشابي ألونسو المستقبلية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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