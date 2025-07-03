عاجل: سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025.. تراجع جديد

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025.. تراجع جديد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 3 يوليو/تموز 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، الثلاثاء الماضي، إن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل المقدم لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مما قد يؤجل صرف دفعة جديدة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وكان الصندوق قد أقر المراجعة الرابعة في مارس/آذار 2025، ما أتاح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار، فيما تشير حسابات “رويترز” إلى أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن بلغ 3.5 مليار دولار.

ووصل فريق من الصندوق إلى القاهرة في مايو/أيار الماضي لبدء المراجعة الخامسة، لكن الموافقة لم تُعلن بعد. وتعود الموافقة الأصلية على البرنامج إلى مارس/آذار 2024، وسط أزمة في العملة الأجنبية وتضخم بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023.

وبحسب أحد المصادر، فإن الصندوق يرى أن الإصلاحات الهيكلية، خاصة في ملف التخارج من أصول الدولة، لا تزال تسير ببطء، بينما شهدت الإصلاحات المالية تقدمًا ملحوظًا.

ورغم عدم تعليق وزارة المالية أو البنك المركزي، أكدت “العين الإخبارية” أن مصر غير مدرجة على جدول اجتماعات الصندوق من 2 إلى 11 يوليو/تموز 2025. ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع القادم لمجلس إدارة الصندوق في ديسمبر/كانون الأول.

وأشار مصدر إلى أن مصر طلبت تأجيل إصدار تقرير المراجعة الرابعة لحين استكمال بعض الإجراءات، مثل توسيع الوعاء الضريبي، بالتزامن مع موافقة البرلمان على زيادة ضريبة القيمة المضافة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.41 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة



وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)



كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



أما في بنك قناة السويس، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول



وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار



جاء أعلى سعر للدولار داخل أبوظبي، عند 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

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