عاجل: أفضل شهادات الدولار الثلاثية بعائد ربع سنوي قبل اجتماع المركزي

شكرا لاهتمامكم بخبر أفضل شهادات الدولار الثلاثية بعائد ربع سنوي قبل اجتماع المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يترقب القطاع المصرفي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 10 يوليو، وهو الاجتماع الرابع خلال عام 2025.

ويأتي هذا الاجتماع وسط متابعة من العملاء لأفضل العوائد المتاحة على الشهادات الثلاثية الثابتة بالدولار، حيث سجل أعلى عائد ربع سنوي نسبته 5.5% سنويًا، ويُقدَّم في كل من المصرف المتحد، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر.

وفيما يلي أبرز الشهادات الثلاثية الثابتة بالدولار المتاحة حاليًا قبل اجتماع “المركزي”:

1- شهادة “الأهلي بلس” من البنك الأهلي المصري

– العائد السنوي: 5.5%

– دورية الصرف: ربع سنوي

– المدة: 3 سنوات

– الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار

2- شهادة “رغد” من المصرف المتحد

– العائد السنوي: 5.5%

– دورية الصرف: ربع سنوي

– المدة: 3 سنوات

– الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار

3- شهادة “إيليت” من بنك مصر

– العائد السنوي: 5.5%

– دورية الصرف: ربع سنوي

– المدة: 3 سنوات

– الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار

شهادة ثلاثية مدفوعة مقدمًا من بنك الإمارات دبي الوطني

في وقت سابق، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني شهادة ادخار ثلاثية تُعد الأعلى من حيث العائد السنوي بين الشهادات الثابتة المطروحة في السوق المحلي، بعائد إجمالي يصل إلى 37.5% يُصرف مقدمًا.

– العائد السنوي: 37.5% (ما يعادل 12.5% شهريًا لمدة 3 سنوات بمعدل عائد تراكمي 16.96%)

– دورية الصرف: تُصرف مقدماً

– المدة: 3 سنوات

– الحد الأدنى للشراء: 100,000 جنيه

– الاسترداد: غير متاح قبل مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

الأوراق المطلوبة لربط شهادة بنك الإمارات دبي الوطني (للعملاء الموظفين):

– بطاقة رقم قومي سارية

– فاتورة مرافق حديثة (كهرباء أو مياه) لا تتجاوز 3 أشهر

– مستند يثبت جهة العمل (خطاب من شؤون العاملين، أو بيان راتب، أو كشف حساب بنكي عن آخر 3 أشهر)

يأتي هذا في ظل توجه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق – الثالث لعام 2025 – إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع 24.00%، وعلى الإقراض 25.00%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 24.50%.