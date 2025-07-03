عاجل: مشكلة الريال التي تنتظر حلول ألونسو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث بيدحا مياتوفيتش ، عن القطعة التي لا يزال الريال في حاجة إليها بالرغم من تألقه تحت قيادة تشابي ألونسو.

مياتوفيتش قال “في خط الوسط، أحتاج إلى المزيد من الإبداع، أليس كذلك؟، اعتدنا على لوكا مودريتش وتوني كروس، الذين هيمنا على خط الوسط لعشر سنوات، والآن نبحث عنهما في السوق، لكني أؤكد لكم أنه لا يوجد أي منهما.”

وأضاف “ربما يجد ألونسو لاعبًا يقدم أداءً مختلفًا عن هذين اللاعبين المبدعين للغاية، ولكنه بنفس الفعالية، ونظرًا لنقص هذه المواهب، ربما يبحث عنها في الفئات العمرية الأدنى، لأنه وجد بالفعل لاعبًا في مركز رأس الحربة، في حين لم يكن أحد يعول عليه قبل أربعة أو خمسة أسابيع، والآن أصبح الجميع يتحدث عنه”.