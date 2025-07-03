عاجل: أهم سبب لنجاح ألونسو في ريال مدريد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث بيدجا مياتوفيتش عن التغيير الذي طرأ على ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، بالرغم من قصر فترة توليه مهمة تدريب الفريق المدريدي.

مياتوفيتش صرح بالتالي “إنه مدرب لا يخشى فرض رؤيته لكرة القدم، أعتقد أنه سرعان ما حدد من يريد الاعتماد عليه تمامًا، ومن لا يزال يشكك فيه، ومن لن يعتمد عليه، كما أنه مدرب يثق باللاعبين الشباب، كما رأينا، إنه يُظهر أنه لا مانع من إشراك لاعب لم يلعب مع الفريق الأول.”

وأضاف “لقد انتقل من مستوى ضعيف إلى مستوى أعلى، أظهر تشابي ألونسو شخصية قوية، وهو أمر بالغ الأهمية لمدرب ريال مدريد”.