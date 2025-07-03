عاجل: تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. التعليم تكشف الحقيقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - زعمت صفحات الغش الإلكتروني “شاومينج” عبر تطبيق “تليجرام”، تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، اليوم الخميس، وذلك قبل انطلاقه في التاسعة صباحًا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بالنظامين القديم والجديد، امتحانات الثانوية العامة، في مادتي الكيمياء والجغرافيا، ويصل عددهم لـ813 ألفًا و875 طالبًا وطالبة، ويكون الامتحان من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

حالات إلغاء امتحان الثانوية العامة 2025

وحذرت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة 2025، من إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا ثبت ما يلي:

حيازة الهاتف المحمول أو الأجهزة التكنولوجية أو الساعات الذكية أو أي وسائل تساعد على الغش أثناء الامتحان.

تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو ما يتضمن إهانة أو سخرية، أو نزع ورقة من كراسة الإجابة أو العبث بها أو إخفائها.

إذا صوّر الطالب الامتحان أو طبع أو نشر او اذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها قبل أو أثناء الامتحان، سواء وقع الفعل داخل اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء شرع أو اشترك في ارتكاب هذه الأفعال.

الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء تأدية الامتحان.

الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.

تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ”تليجراف مصر”، أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025 غير صحيح، وهي مجرد امتحانات قديمة، وامتحانات ويتم تداولها حاليًا لخداع الطلاب.

وقال المصدر، إنه من المستحيل تسريب امتحان الإنجليزي، وسط الإجراءات المشددة لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وطالب بعدم الانسياق وراء هذه المنشورات التي يزعمها “شاومينج”، لأنها غير صحيحة وكذب، وأن كل المتداول غير صحيح، مشددًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة.