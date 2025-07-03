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عاجل: السر في الصفقة.. لماذا تعاقد الهلال مع حمدالله الآن؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الإعلامي أحمد العجلان أن تعاقد نادي الهلال مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله جاء لعدة أسباب هامة، أبرزها حاجة الفريق لمهاجم جاهز قادر على صناعة الفارق في كأس العالم للأندية.

وأضاف العجلان أن وجود حمدالله في أمريكا لقضاء إجازته السنوية سهل التفاوض، كما أن اللاعب لم ينقطع عن التدريبات، إذ كان قريبًا من تمثيل الوداد المغربي في البطولة ذاتها، مما جعله في جاهزية بدنية عالية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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