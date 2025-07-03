عاجل: كشف حقيقة مجاملة الهلال بفتح التسجيل المبكر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار قرار فتح باب التسجيل مبكرًا لنادي الهلال جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، إلا أن الإعلامي وليد الفراج حسم الجدل بتوضيح قانوني دقيق.

أكد الفراج أن السماح للهلال بقيد لاعبين جدد لا يُعد تفضيلًا أو استثناءً، بل هو قرار صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يُمنح تلقائيًا للأندية المشاركة في البطولات القارية أو الدولية، بشرط وجود فترة تسجيل محلية متاحة.

وأشار الفراج إلى أن اتحاد الكرة السعودي لم يخترق اللوائح أو يتحايل عليها، بل كل ما فعله هو تقديم موعد فترة التسجيل المحلية من 20 يوليو إلى 3 يوليو فقط، أي بفارق 17 يومًا، وذلك بما يتوافق مع لوائح الفيفا.

كما طرح الفراج تساؤلًا صريحًا: “من هو المتضرر من الأندية؟ وهل القرار يُخالف عدالة المنافسة؟” ليُجيب ضمنيًا بأن القرار لا يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بل يُطبق على كل نادٍ تتوفر فيه ذات الشروط.