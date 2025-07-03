عاجل: بعد انضمامه إلى الهلال .. أرقام حمدالله طوال مسيرته الكروية

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شكرا لاهتمامكم بخبر بعد انضمامه إلى الهلال .. أرقام حمدالله طوال مسيرته الكروية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن نادي الهلال رسميًا تعاقده مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة 6 أشهر، بهدف تعزيز خط الهجوم الهلالي خلال بطولة كأس العالم للأندية.
يأتي التعاقد مع حمدالله، صاحب الأرقام الاستثنائية، قبل مواجهة حاسمة في ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي، في مباراة يقودها المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.
إليكم أرقام عبدالرزاق حمدالله طوال مسيرته:
المباريات: 384
الأهداف: 324
التمريرات الحاسمة: 60
عدد المساهمات: 384