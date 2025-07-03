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عاجل: بعد انضمامه إلى الهلال .. أرقام حمدالله طوال مسيرته الكروية

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  • عاجل: بعد انضمامه إلى الهلال .. أرقام حمدالله طوال مسيرته الكروية 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن نادي الهلال رسميًا تعاقده مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة 6 أشهر، بهدف تعزيز خط الهجوم الهلالي خلال بطولة كأس العالم للأندية.

يأتي التعاقد مع حمدالله، صاحب الأرقام الاستثنائية، قبل مواجهة حاسمة في ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي، في مباراة يقودها المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

إليكم أرقام عبدالرزاق حمدالله طوال مسيرته:

المباريات: 384

الأهداف: 324

التمريرات الحاسمة: 60

عدد المساهمات: 384

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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