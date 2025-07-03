عاجل: اتفرج عيان يروي لحظة هروب سائق التريلا بعد حادث الدائري

شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج عيان يروي لحظة هروب سائق التريلا بعد حادث الدائري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد الطريق الدائري بالقاهرة، حادث تصادم مروع تسبب فيه سائق سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال والزلط، أثناء سيره في اتجاه المعادي بالقرب من منطقة أبراج سما، ما أسفر عن تحطم عدد من السيارات الملاكي وميكروباص، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل حادث الطريق الدائري

وكشف أحد شهود العيان تفاصيل الواقعة، قائلًا: “العربية النقل اللي خبطتنا كانت ماشية في توقيت مخالف، حوالي الساعة 11 وربع، وكان وراها مقطورة ومحملة برمال وزلط. وبعد ما خبطنا، السواق حاول يهرب، بس جريت وراه لحد ما مسكته وسلمته للشرطة”.

الخسائر

وأضاف الشاهد: “الحمد لله مفيش إصابات ومفيش خسائر في الأرواح، لكن الضرر وقع على حوالي 7 عربيات ملاكي، ومنهم كمان ميكروباص، وكلها خسائر مادية”.

جهود رجال الشرطة

وتابع: “الشرطة وصلت في ثواني، وتم التحفظ على السائق، وبدأوا بسرعة في رفع آثار الحادث، وقدرت حركة المرور ترجع لطبيعتها بعد ساعات من العمل المتواصل لرجال الشرطة”.

التحقيق في الواقعة

وتباشر الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ألبوم صور من موقع الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث

جانب من الحادث