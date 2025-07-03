عاجل: سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الخميس 3 يوليو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر عملة Pi Network بالدولار اليوم الخميس 3 يوليو 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفع سعر Pi Network بالدولار اليوم الخميس 3 يوليو/تموز 2025، وسط تحركات الحيتان وتفاؤل بالوصول إلى 1 دولار.

ويأتي ذلك رغم تراجع عملة Pi بنسبة 13% خلال الأيام الخمسة الماضية، وسط ضعف في الطلب على العملات البديلة، حيث تشير تحركات الحيتان (المستثمرين الكبار) وتكوين نمطين فنيين مهمين إلى احتمال حدوث ارتداد قوي في سعر Pi خلال الأيام المقبلة.

التحليل الفني يظهر أن سعر Pi يحاول التماسك فوق مستوى دعم حرج عند 0.50 دولار، فرغم المظهر الهابط للمخطط السعري، فإن العملة تشكل نمط “القاع المزدوج” عند مستوى 0.4016 دولار، وهو المستوى الذي اختبره السعر مرتين في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران دون أن ينجح في كسره.

ويعد هذا النمط من أقوى مؤشرات الانعكاس الصاعد، لا سيما مع وجود “خط العنق” عند 1.6728 دولار، وهو أعلى مستوى سجله السعر في مايو الماضي، وإذا نجح السعر في كسر هذا الخط، فإن العملة قد تشهد صعودًا حادًا.

النمط الفني الثاني الذي يدعم السيناريو الإيجابي هو “الوتد الهابط”، وهو نمط عادة ما يسبق انطلاقًا صعوديًا، واخترقت Pi الحد العلوي من هذا النمط بالفعل، وأعادت اختباره بنجاح، ما يُعزز احتمالية استمرار الحركة الصاعدة.

من العوامل الأخرى الداعمة لتوقعات الصعود هو نشاط الحيتان، حيث أظهرت بيانات منصة PiScan أن صافي التدفقات الخارجية من المنصات خلال 24 ساعة بلغ 1.7 مليون عملة Pi، ما يشير إلى نقل كبار المستثمرين أصولهم إلى المحافظ الباردة بدلاً من الاحتفاظ بها في المنصات، وهو سلوك يعكس نية “الاحتفاظ طويل الأجل”.

ويرجع بعض التفاؤل إلى الإطلاق الأخير لمنصة “Pi AI Studio” عبر موقع Pi2Day، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي بسهولة، كما أطلقت فريق Pi Core خدمة الستاكينغ (Staking)، في خطوة تهدف إلى توسيع حالات الاستخدام وزيادة التفاعل مع الشبكة.

وفي حال تأكيد نمطي “القاع المزدوج” و”الوتد الهابط”، قد يتجه السعر لاختبار مستوى 1 دولار النفسي، ما يعني مكاسب تقترب من 100% من المستويات الحالية. أما في حال كسر الدعم الأساسي عند 0.4016 دولار، فستكون التوقعات الإيجابية مهددة، ما قد ينذر بمزيد من التراجع.

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سعر Pi Network بالدولار اليوم

صعد سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 2.02%، ليسجل 0.4950 دولار، وفقًا لبيانات “coinmarketcap”.

وصل حجم التداول اليومي إلى 89.71 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية إلى 3.78 مليار دولار.

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