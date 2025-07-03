عاجل: موعد تسجيل نيكو ويليامز كلاعب في برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت الصحفية الإسبانية هيلينا كونديس أن نادي برشلونة يسير بثقة كبيرة نحو إنهاء صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز، مشيرة إلى أن الإدارة الكتالونية تعمل على كافة التفاصيل لحسم الاتفاق قريبًا.

كونديز قالت:”أريد أن أؤكد أن برشلونة يتحدث بثقة واقتناع بأن صفقة نيكو ويليامز ستُحسم في الأيام القليلة القادمة.”

وأضافت “النادي أبلغ وكيل نيكو بأنه سيكون مُسجلاً وسيلعب من أول جولة في الليغا، وقدم له مستندات عن عودته لقاعدة 1: 1 “.

أما عن اهتمام بايرن ميونخ، فأكدت كونديس أن برشلونة لا يشعر بأي قلق، ويثق في رغبة اللاعب في الانضمام إليه كما فعل عندما رفض العرض الأول من النادي البافاري.