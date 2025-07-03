عاجل: الرئيس التنفيذي للهلال يتحدث عن مغامرته المثيرة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وصف ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، توليه المنصب بعد تجاربه السابقة في برشلونة ومجموعة مانشستر سيتي، بأنه “مغامرة مثيرة” بدأت في عمر الـ58، في وقت لم يكن يتوقع فيه خوض تجربة جديدة بهذا الحجم.

أوضح كالزادا أن انتقاله للزعيم لم يكن مجرد خطوة مهنية، بل تحدٍ شخصي أيضًا، مشيرًا إلى أن الهلال جاء إليه بمشروع قوي وجذاب، جعله يقرر مغادرة استقراره في مانشستر سيتي رغم النتائج الجيدة التي كان يحققها هناك.

أكد أيضًا أن التحدي لم يقتصر على العمل، بل شمل أيضًا الجوانب العائلية والاندماج الثقافي، خاصة وأن عائلته لم ترافقه في البداية.

ورغم صعوبة البداية، بدأ كالزادا بتعلّم اللغة العربية من خلال معلم خاص، موضحًا: “أدرس ساعتين يوميًا وأستطيع الآن قراءة النصوص. أخذتُ الأمر على محمل الجد”.

وعن الأجواء داخل الزعيم، عبّر بابتسامة عن تفاعله مع الجمهور الأزرق، قائلاً: “بدأت أتعلم أهازيج الهلال… بعضها جميل جدًا!”.