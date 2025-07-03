عاجل: من هو حكم مباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي المونديال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن الحكم الهولندي داني ماكيلي سيتولى قيادة مواجهة الهلال وفلومينينسي، الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتعد هذه ثاني مباراة يديرها ماكيلي للهلال في البطولة، بعد توليه إدارة لقاء باتشوكا المكسيكي، الذي حسمه الزعيم بثنائية نظيفة عن طريق سالم الدوسري وماركوس ليوناردو، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

كما شهدت تلك المباراة إشهار ماكيلي لأربع بطاقات صفراء، اثنتان منها للاعبي الهلال خاليدو كوليبالي ورينان لودي.