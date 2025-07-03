عاجل: ردة فعل ريال مدريد على التغييرات في لجنة الحكام!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي بيدرو مارتن من خلال الكادينا كوبي عن ردة فعل ريال مدريد على تغيير رئيس لجنة الحكام وتولي فرانسيسكو سوتو المهمة.

بيدرو صرح بالتالي ” “إنهم يعتبرون الأمر سطحياً، مجرد عملية تجميلية، أي أنه يتم التطرق إلى جوهر المسألة، الريال يرى أن التغيير يكمن في استقلال التحكيم ، يريدون ألا يكون الحكام تابعين بشكل مباشر للاتحاد الإسباني لكرة القدم أو رابطة الليغا، أنهم يطالبون بضرورة أن تكون هيئة مستقلة تماماً”.