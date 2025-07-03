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عاجل: ردة فعل ريال مدريد على التغييرات في لجنة الحكام!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي بيدرو مارتن من خلال الكادينا كوبي عن ردة فعل ريال مدريد على تغيير رئيس لجنة الحكام وتولي فرانسيسكو سوتو المهمة.

بيدرو صرح بالتالي ”   “إنهم يعتبرون الأمر سطحياً، مجرد عملية تجميلية، أي أنه يتم التطرق إلى جوهر المسألة، الريال يرى أن التغيير يكمن في استقلال التحكيم ، يريدون ألا يكون الحكام تابعين بشكل مباشر للاتحاد الإسباني لكرة القدم أو رابطة الليغا، أنهم يطالبون بضرورة أن تكون هيئة مستقلة تماماً”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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