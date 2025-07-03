عاجل: ماذا طلب إنزاغي من إدارة الهلال بعد مباراة السيتي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بعد المواجهة الكبيرة أمام مانشستر سيتي، طالب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي إدارة نادي الهلال بسرعة التعاقد مع مهاجم جديد، في ظل الحاجة الماسة للاعب حاسم في المواجهات الكبرى.

وبحسب موفد “العربية” نايف الثقيل، وضعت إدارة الهلال ثلاثة أسماء على طاولة الاختيار، من بينهم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الشباب.

ومن جانبه، أبدى حمدالله موافقة فورية على الانضمام دون المطالبة بأي مبالغ إضافية أو امتيازات، مؤكدًا أن رغبته الوحيدة هي المشاركة في البطولة الكبرى مع الزعيم.

كما وافق نادي الشباب على الصفقة دون المطالبة بأي مقابل مادي، على أن يتكفل الهلال بكامل راتب اللاعب فقط.