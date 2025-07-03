عاجل: الرقم ” 10 ” حقيقة أم لعبة من برشلونة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – غير لامين يامال الصورة الشخصية لحسابه على الانستغرام بأخرى تُظهر رقم قميصه مع منتخب إسبانيا ” 19 ” كما فعلها قبل أيام حينما نشر صورة له بذات الرقم ولكن مع برشلونة.

ما يفعله لامين يتزامن مع التقارير التي تتوارد كونه سيرتدي الرقم ” 10″ بدء من 13 يوليو الجاري ، حينما يتم عامه الـ 18.

بعض الأقلام الإسبانية أشارت إلى أن ما يحدث على الساحة ما هو إلا ” لعبة تسويقية ” من قبل برشلونة، الذي حقق بالفعل استفادة هائلة جراء ذلك ببيع قميص النجم الإسباني بصورة مضاعفة مع مطالبة المشجعين بطباعة الرقم 10 على القمصان التي يقومون بشرائها ولكن بالنهاية قد لا يتغير رقم لامين، ليظل يرتدي القميص ” 19 ” مع تبرير الموقف برفض اللاعب تغيير رقمه ويكون البارسا قد حقق الهدف بالنهاية.