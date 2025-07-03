عاجل: ما ينطبق على كافة فرق مونديال الأندية.. لا مكان له مع الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية عن تخفيضات كبيرة في أسعار التذاكر لعدد من مباريات ربع النهائي، في محاولة لجذب الجماهير وزيادة الحضور في المدرجات.

الأسعار الجديدة شملت:

فلومينينسي × الهلال: 11.15 دولارًا تشيلسي × بالميراس: 22.30 دولارًا باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ: 44.60 دولارًا

في المقابل، جاءت أسعار مواجهة ريال مدريد × بوروسيا دورتموند بعيدة تمامًا عن هذا الاتجاه، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 128 دولارًا في الجزء العلوي من الملعب، وتصل إلى أكثر من 300 دولار للمقاعد القريبة من أرضية الملعب.

هذا التفاوت في الأسعار يعكس حجم الطلب المرتفع على مباراة الريال، خاصة أن المباريات الأربع الماضية شهدت أكبر نسبة من الحضور الجماهيري.