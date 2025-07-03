عاجل: سعر الدولار اليوم الخميس 3 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الخميس 3 يوليو 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية.

قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يعود إلى عودة تدفقات الأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومية، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة مع انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح حسانين لـ”تليجراف مصر”، أن التحركات الحالية في سعر الدولار – سواء صعودًا أو هبوطًا – مرتبطة بشكل أساسي بسلوك الأموال الساخنة، ما يجعل السوق عرضة لتقلبات آنية ناتجة عن عوامل خارجية أكثر من ارتباطها بالمؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري.

وتوقع الخبير المصرفي أن يتحرك سعر الدولار خلال الفترة المقبلة بين 48 و52 جنيهًا، مدعومًا بتحسن كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عامين، حيث سجلت نحو 30 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، بزيادة بلغت 77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي مستوى 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تحدد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي إلى 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

قٌدر سعر الدولار في بنك قناة السويس بقيمة 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر مستوى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.