عاجل: النصر يجمد قرار هييرو بشأن بروزوفيتش

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تدخلت إدارة نادي النصر لإيقاف خطوة المدير الرياضي، الإسباني فيرناندو هييرو، التي كانت تقضي بمخالصة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مقابل 9 ملايين يورو قبل نهاية يونيو الماضي، وفقًا لأحد البنود في عقده.

التقارير الصحفية الأخيرة، أوضحت أن هذا البند فقد صلاحيته مع دخول شهر يوليو، ليصبح أي فسخ للعقد مشروطًا بدفع كامل رواتب اللاعب عن السنة المتبقية، والتي تُقدر بـ30 مليون يورو.

الآن، أصبح رحيل اللاعب الكرواتي مؤجلاً إلى إشعار آخر، في ظل استمرار فترة الانتقالات الصيفية.

يُذكر أن بروزوفيتش خاض 70 مباراة رسمية مع النصر، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 15 هدفًا لزملائه.