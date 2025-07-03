عاجل: السبب الأساسي لتفضيل غارسيا على مبابي أمام دورتموند!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أوضح الصحفي فران غاريدو خلال ظهوره في برنامج التشيرينغيتو أن غونزالو غارسيا يجب أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة ربع نهائي مونديال الأندية أمام بوروسيا دورتموند.

غاريدو قال:”وجود غونزالو منذ البداية سيكون مفتاحًا مهمًا، لأن الضغط الذي يقدمه في الخط الأمامي يمنح الفريق توازنًا كبيرًا ويُسهل عمل لاعبي الوسط، وهذا ما يعتمد عليه تشابي بشكل كبير.”

وبالرغم من عودة كيليان مبابي أمام يوفنتوس إلى أن غاريدو فضل جلوسه على دكة البدلاء أمام الفريق الألماني بسبب تفوق غونزالو عليه في نقطة الضغط.