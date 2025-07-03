عاجل: الاتحاد يعلن مواجهة فنربخشة استعدادًا للموسم الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعلن نادي الاتحاد، عن خوض أولى مبارياته الودية أمام فنربخشة التركي، ضمن برنامج التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.

النادي نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، جاء فيه: “الاتحاد يواجه فنربخشة التركي ضمن برنامج وديات الفريق بالمعسكر الإعدادي للموسم المقبل”.

من المقرر أن تُقام المباراة يوم 23 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن معسكر الفريق الذي سينطلق في 14 يوليو بإسبانيا، ويستمر لمدة 10 أيام.