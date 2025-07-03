عاجل: مخاوف إنزاغي… سبب انتقال حمدالله إلى الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق الإعلامي وليد الفراج على انضمام المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الشباب إلى صفوف الهلال، خلال مشاركته بكأس العالم للأندية.

الفراج أشار إلى أن قرار الهلال قد يكون مرتبطًا بمستجدات مقلقة داخل الفريق، وذلك عبر حسابه على منصة “x”، قائلًا:

-“اختيار حمدالله بهذه السرعة والموافقة على تعديل القيد ربما يعود إلى إصابات جديدة داخل معسكر الهلال أقلقت إنزاغي، أو بسبب عدم جاهزية ميتروفيتش”.

-“مباراة فلومينينسي مهمة جدًا، ولهذا يجب تذليل أي عقبة قد تؤثر على الفريق… الآن ليس وقت العواطف بل وقت اتخاذ قرارات جريئة”.