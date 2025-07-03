عاجل: أسعار الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. عيار 21 يتراجع

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا اليوم الخميس 3 يوليو 2025، خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، حيث خسر عيار 21 حوالي 10 جنيهات.

وسجلت البنوك المركزية حول العالم صافي مشتريات من الذهب بلغت نحو 20 طنًا خلال شهر مايو 2025، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي، في استمرار للاتجاه الشرائي، رغم أن حجم المشتريات ظل دون المتوسط الشهري المسجل في عام 2024 والذي بلغ 27 طنًا.

وأظهر التقرير تصدر كازاخستان قائمة الدول الأكثر شراء للذهب خلال الشهر، بعد أن أضاف البنك الوطني الكازاخستاني نحو 7 أطنان إلى احتياطياته، ليرتفع الإجمالي إلى 299 طنًا.

وفي المرتبة الثانية، واصل البنك الوطني البولندي عمليات الشراء بكثافة مضيفًا 6 أطنان خلال مايو، ليبلغ إجمالي ما اشتراه منذ بداية 2025 نحو 67 طنًا ما يجعله أكبر مشترٍ للذهب على مستوى العالم حتى الآن.

وعزز البنك المركزي التركي احتياطياته من الذهب بشراء 6 أطنان إضافية خلال الشهر، في خطوة تعكس حرص أنقرة على دعم أصولها الذهبية وسط التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية.

وسجلت الفترة نفسها عمليات شراء من بنوك مركزية أخرى، حيث أضاف كل من بنك الشعب الصيني والبنك الوطني التشيكي نحو طنين من الذهب، بينما قامت قرغيزستان وكمبوديا والفلبين وغانا بشراء حوالي طن واحد لكل منها وفقًا للبيانات.

سعر جرام الذهب عيار 24

تحدد سعر جرام الذهب عيار 24 عند 5314 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4650 جنيها للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 3985 جنيهًا للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3100 جنيه للجرام، بدون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

قُدر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 37200 جنيه، بدون احتساب المصنعية.