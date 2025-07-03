عاجل: الهلال يقترب من ضم مدافع جديد لقائمة مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة الرياضية، أن نادي الهلال يسعى للتعاقد مع مدافع جديد من دوري روشن السعودي، قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

الزعيم يواجه أزمة دفاعية كبيرة في ظل إصابة المدافع حسان تمبكتي، واحتمالية غيابه عن المباراة المرتقبة.

إدارة الهلال كان قد خاطبت الاتحاد السعودي لكرة القدم لطلب تقديم موعد فترة الانتقالات الصيفية، بهدف تسجيل اللاعبين في قائمة الفريق المشاركة بالمونديال.