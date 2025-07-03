عاجل: صحفي مدريدي يرفض تهميش قضية نيغريرا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ وجه الصحفي إيدو أغيري رسالة قوية جدًا إلى فران سوتو، الرئيس الجديد للجنة الحكام في إسبانيا، بسبب تعمده تهميش قضية نيغريرا أثناء حديثه مع وسائل الإعلام.

أغيري قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“هل قضية نيغريرا مرتبطة بحقبة زمنية معينة ويجب نسيانها؟”.

“عليك إذًا إخبار جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بذلك، لأنه لا يوجد أي حكم من الدوري الإسباني مشارك في كأس العالم للأندية”.

هي إشارة منه إلى أن مستوى التحكيم في إسبانيا لا يزال متدنيًا وشبهات الفساد تحوم حوله، وهو أمر لا يجب أن تغفل عنه لجنة الحكام أو حتى تحاول نسيانه.