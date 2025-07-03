عاجل: لماذا لم يفاجئ رامون بلانيس أداء برشلونة مع فليك؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: عندما زار فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك مدينة جدة، أتيحت الفرصة لرامون بلانيس لقضاء أكثر من أسبوع معهم، حيث كانوا يقيمون في نفس الفندق.

خلال هذه الفترة الطويلة، تعرّف بلانيس على بعض اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بشكل مباشر، مما أتاح له رؤية أعمق لتماسك الفريق.

وأشار بلانيس إلى أن الفريق أظهر وحدة قوية، وشغفًا واضحًا، والتزامًا كبيرًا في أدائه.

بسبب هذه المعطيات، لم يكن مفاجئًا له ما قدمه برشلونة من مستويات متميزة ونتائج إيجابية.