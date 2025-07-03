عاجل: حقيقة ارتداء لامين يامال القميص رقم 10 بداية من الموسم القادم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح برنامج التشيرينغيتو حقيقة الأنباء المتداولة، بخصوص ارتداء النجم لامين يامال للقميص رقم 10 مع برشلونة بداية من الموسم المقبل.

البرنامج أكد التالي:

“القميص رقم 10 الذي يحمل اسم لامين ليس رسميًا”.

“لكن يمكن بالفعل شراءه من على موقع البارسا الإلكتروني في حالة القيام بتخصيص القميص”.

هذا الكلام يعني بأن مشجع البلوغرانا بإمكانه طلب قميص مصنوع خصيصًا ويحمل الرقم 10 مع اسم يامال عليه، ولكنه لن يكون القميص الرسمي الخاص باللاعب نفسه على مدار الموسم.