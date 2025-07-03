عاجل: أردا غولر وفالفيردي … مُكملان لبعضهما في وسط ميدان الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث النقاد عبر إذاعة أوندا ثيرو عن خط وسط ريال مدريد في عهد المدرب تشابي ألونسو.

الصحفي أنطونيو سانز قال أولاً التالي:

“فيدي فالفيردي سيكون أحد أبرز نجوم الريال في الموسم القادم”.

الصحفي ديفيد برنابيو من جانبه قال التالي:

“لكن فالفيردي لا يحل لك المشاكل المتعلقة ببناء اللعب”.

الصحفي ألبيرتو لوبيز قال بدوره التالي:

“أردا غولر يمكنه أن يؤدي دور صانع اللعب، فهو لاعب خط وسط أكثر من كونه محور ارتكاز، وكلما اقترب من منطقة الجزاء، يقدم لك الإضافة”.