اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: أردا غولر وفالفيردي … مُكملان لبعضهما في وسط ميدان الريال

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: أردا غولر وفالفيردي … مُكملان لبعضهما في وسط ميدان الريال 1/2
  • عاجل: أردا غولر وفالفيردي … مُكملان لبعضهما في وسط ميدان الريال 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر أردا غولر وفالفيردي … مُكملان لبعضهما في وسط ميدان الريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث النقاد عبر إذاعة أوندا ثيرو عن خط وسط ريال مدريد في عهد المدرب تشابي ألونسو.

الصحفي أنطونيو سانز قال أولاً التالي:

“فيدي فالفيردي سيكون أحد أبرز نجوم الريال في الموسم القادم”.

الصحفي ديفيد برنابيو من جانبه قال التالي:

“لكن فالفيردي لا يحل لك المشاكل المتعلقة ببناء اللعب”.

الصحفي ألبيرتو لوبيز قال بدوره التالي:

“أردا غولر يمكنه أن يؤدي دور صانع اللعب، فهو لاعب خط وسط أكثر من كونه محور ارتكاز، وكلما اقترب من منطقة الجزاء، يقدم لك الإضافة”.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا