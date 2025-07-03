عاجل: أردا غولر وفالفيردي … مُكملان لبعضهما في وسط ميدان الريال

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شكرا لاهتمامكم بخبر أردا غولر وفالفيردي … مُكملان لبعضهما في وسط ميدان الريال والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث النقاد عبر إذاعة أوندا ثيرو عن خط وسط ريال مدريد في عهد المدرب تشابي ألونسو.
الصحفي أنطونيو سانز قال أولاً التالي:
“فيدي فالفيردي سيكون أحد أبرز نجوم الريال في الموسم القادم”.
الصحفي ديفيد برنابيو من جانبه قال التالي:
“لكن فالفيردي لا يحل لك المشاكل المتعلقة ببناء اللعب”.
الصحفي ألبيرتو لوبيز قال بدوره التالي:
“أردا غولر يمكنه أن يؤدي دور صانع اللعب، فهو لاعب خط وسط أكثر من كونه محور ارتكاز، وكلما اقترب من منطقة الجزاء، يقدم لك الإضافة”.