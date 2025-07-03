عاجل: موقف الفيفا … هل هو دليل على نجاح مونديال الأندية؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الإعلامي جوسيب بيدريرول عن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم من بطولة كأس العالم للأندية.

بيدريرول قال خلال تصريح له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“جياني إنفانتينو رئيس الفيفا يريد إقامة مونديال الأندية مرة كل عامين”.

الأمر المؤكد حسب مختلف النقاد أن هذا القرار لو اتخذه الاتحاد الدولي بالفعل وبات رسميًا، ستكون هناك حالة غضب كبيرة من جميع المؤسسات الرياضية، وخاصة تلك التي تهتم بصحة اللاعبين، لأن ذك معناه أن أغلب لاعبي كرة القدم لن يرتاحوا في فترة الصيف تمامًا وخاصة الدوليين منهم.