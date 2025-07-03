عاجل: برشلونة يقترب من إتمام صفقة نيكو ويليامز وسط ثقة كاملة في تسجيله

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أكدت هيلينا كونديز أن نادي برشلونة يثق تمامًا في إتمام صفقة نيكو ويليامز خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن النادي أعد شرط فسخ العقد ويعتمد على كلمة اللاعب.

وأكد برشلونة لوكيل اللاعب أن نيكو سيتم تسجيله وسيخوض أول مباراة له في الدوري الإسباني منذ البداية، مع تقديم وثائق توضح كيفية العودة إلى قاعدة 1/1 من خلال عائدات مقاعد كبار الشخصيات (VIP).

النادي يثق تمامًا في إصرار نيكو على الانضمام، ويرى أن العرض المقدم من بايرن ميونخ لن يؤثر عليه، متوقعين رفضه له مثل العرض الأول بسبب رغبته القوية في اللعب لبرشلونة.

من المتوقع تسجيل اللاعب رسميًا بحلول منتصف أغسطس، ما يعكس جدية النادي في حسم الصفقة بسرعة.