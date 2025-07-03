عاجل: رونالدو يتدخل لحسم مفاوضات النصر مع جيسوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- على ذمة صحيفة الشرق الأوسط، فإن الشروط التعاقدية التي وضعها المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، أسهمت في تأخير حسم الاتفاق الرسمي مع نادي النصر.

البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، تدخل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، في ظل رغبة جيسوس في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

من المنتظر أن يحصل جيسوس على راتب سنوي يقدر بـ7 ملايين دولار، شاملًا رواتب طاقمه الفني، إلا أن المدرب البرتغالي طالب بإضافة بعض البنود قبل توقيع العقود بشكل رسمي.