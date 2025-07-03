عاجل: قرار برشلونة الجريء: كيف راهن رامون بلانيس على بيدري؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: كشف رامون بلانيس عن قصة توقيع نادي برشلونة مع النجم الشاب بيدري، موضحًا أن القرار كان مبنيًا على رؤية مختلفة للموهبة.

قال بلانيس إنه رأى في بيدري موهبة فريدة تختلف عن باقي اللاعبين، رغم أن برشلونة عادة لا يراهن على المواهب الأجنبية في هذه المرحلة المبكرة.

وأضاف أن النادي قرر المراهنة على بيدري مقابل 4 ملايين يورو، رغم أنه لم يكن يلعب حتى في الدرجة الثانية حينها.

جاء هذا القرار بعد مشاهدة بيدري في ثلاث مباريات فقط، مرتين في ماربيا ومرة واحدة ضد بيتيس.

كانت هذه الخطوة جريئة لكنها تعكس الثقة الكبيرة في قدرات اللاعب، مما يبرهن على قدرة برشلونة على اكتشاف المواهب الحقيقية بسرعة وبدقة.