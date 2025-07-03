عاجل: إيران تتهم فرنسيين بـ«التجسس للموساد».. وباريس تحتج

شكرا لاهتمامكم بخبر إيران تتهم فرنسيين بـ«التجسس للموساد».. وباريس تحتج والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - نددت فرنسا، الأربعاء، باتهام إيران لمواطنين فرنسيين اثنين تحتجزهما منذ 3 سنوات بـ«التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي».

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن سيسيل كولر وشريكها جاك باري محتجزان “بطريقة تعسفية تماما”، وذلك بعد تقرير لوكالة فرانس برس أفاد بتوجيه اتهامات لهما بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وقال مصدر دبلوماسي إنه إذا تأكد هذا التقرير، فإن التهمة “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”، مضيفا أن الاثنين بريئان.

ورفعت فرنسا في مايو أيار قضية في محكمة العدل الدولية ضد إيران تتهمها بانتهاك الحق في الحماية القنصلية، في محاولة للضغط على طهران بشأن احتجاز كولر وباري المقبوض عليهما منذ مايو أيار 2022.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني العشرات من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية في السنوات القليلة الماضية، أغلبهم بتهم تتعلق بالتجسس. وتتهم الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والدول الغربية طهران باستخدام المعتقلين الأجانب ورقة مساومة، وهو ما تنفيه إيران.

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