عاجل: لماذا اختار مودريتش الانتقال إلى ميلان ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف الصحفي بيديا مياتوفيتش عن سبب تفضيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، الانتقال الى ميلان وتجاهله لباقي العروض التي طرحت على طاولته منذ اعلان رحيله عن الملكي.

الصحفي قال عبر اذاعة كادينا سير الاسبانية:

“بخصوص مودريتش يبدو أن القرار قد اتخذ ، واقترابه من الانضمام الى ميلان بات كبيرا “.

“هذا النادي لطالما جذب اهتمامه ، لأنه النادي الذي لعب فيه مثله الاعلى زفونيمير بوبان “.

” قد يوقع لموسم واحد ويشارك في كأس العالم ثم يعتزل بعدها”.