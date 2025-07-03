عاجل: ألونسو لا يخشى شيء..! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعرب الصحفي بيديا مياتوفيتش عن اعجابه الشديد بجرأة تشابي ألونسو في خطته التكتيكية واعتماده على لاعبي الاكاديمية حيث يسعى لإعادة تشكيل الفريق بنهج جديد يعتمد على الانسيابية، التحكم والهجوم المنظم.

الصحفي قال عبر اذاعة كادينا سير الاسبانية:

“تشابي ألونسو لا يخشى فرض فكرته الكروية ، لقد حدد مبكرا جدا اللاعبين الذين يعتمد عليهم والذين لا يدخلون في حساباته “.

“تشابي مدرب لا يمانع منح الفرص للاعبين الشباب”.

“حان الوقت لإخراج اللاعبين من ناشئي النادي ليتمكنوا من البقاء في الفريق الاول”.