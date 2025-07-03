عاجل: شرط حاسم لعودة برشلونة الى قاعدة 1:1..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وفقا للصحفي ألبيرت فيرنانديز نادي برشلونة على علم بأن المدقق المالي “شركة كرو” سيقدم تقريرا لليغا بشأن مقصورات كبار الشخصيات VIP ويتم احتساب الصفقة ضمن اللعب المالي النظيف للعودة الى قاعدة 1:1 .

ولكن بشرط أن يتم التأكد من أن مباراة كأس خوان غامبر المقررة يوم 10 اغسطس ستقام في الكامب نو .

برشلونة سيواجه نادي موناكو الايطالي بقيادة سيسك فابريغاس في ملعب كامب نو اذا كان جاهزا ، والمباراة ستكون بمثابة اختبار لعودة الفريق للملعب مع توفر مقاعد محدودة للجماهير.