عاجل: غولر.. الحل المطمئن لقلق وسط ملعب ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (بقلم أنطونيو روميرو – As)

منذ تولي تشابي ألونسو تدريب ريال مدريد، كان البحث عن اللاعب الذي يستطيع السيطرة على وسط الملعب هو الشغل الشاغل للجميع.

الفريق بحاجة لمن يدير إيقاع اللعب ويمنح زملاءه الفرصة لاستجماع الأنفاس والسيطرة على المباراة.

ومن خلف الكواليس، كان هناك حديث متكرر بأن هذا اللاعب موجود بالفعل في التشكيلة، وأنه يجب أن يكون غولر.

وبكل وضوح، ترك غولر بصمته منذ اليوم الأول، مصراً على إثبات جاهزيته لتحمل المسؤولية بكل ثقة وطبيعية.

في مباراة يوفنتوس، رأينا أفضل نسخة من غولر هذا الموسم، حيث أظهر شخصية قوية في وقت كان فيه الفريق يعاني في بناء الهجمات.

كان هو مركز التوازن في وسط الملعب، يوزع الكرة بجودة ليقود الفريق نحو أفضل لحظات اللقاء.

لم يتوقف عند ذلك، بل أضاف إلى ذلك تضحيات دفاعية جديدة لم يكن معتاداً عليها، بالإضافة إلى محاولاته المتكررة لاختراق منطقة الجزاء والتسديد.

مهاراته لم تكن الفنية موضع شك منذ البداية، لكنه بذل جهداً كبيراً على الجانب البدني ليصبح أكثر صلابة وقدرة على تحمل ضغوط أعلى المستويات.

تكتيكياً، لا يزال في طور التعلم والتأقلم مع مركز وسط الملعب الصعب، لكن الانطباعات الأولى تحمل الكثير من التفاؤل.

ريال مدريد فريق لا يسمح أبداً بالراحة، وصيف الموسم هو الوقت الذي سيكشف فيه مدى استكمال الفريق لبناء تشكيلة متماسكة.

ولكن الحقيقة البسيطة هي أن غولر يشكل خياراً استثنائياً لا يمكن تعويضه بسهولة، خاصة بسعر معقول مقارنة بما يطلبه سوق الانتقالات.

إذا حافظ على هذا الحماس والطموح، سيكون تشابي ألونسو قد حل واحدة من أكبر مشاكل الفريق في الموسم الماضي بشكل ذكي ومدروس.