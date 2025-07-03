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عاجل: جاهزية ثنائي الهلال قبل مواجهة فلومينينسي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن جاهزية الثنائي ماركوس ليوناردو ومالكوم دي أوليفيرا، مهاجمي الهلال، قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية.

الفحوصات الطبية أوضحت أن الثنائي تعافى من الإجهاد البدني الذي تعرض له خلال مباراة مانشستر سيتي الماضية، وأصبحا جاهزين للمشاركة في اللقاء المقبل.

الهلال استأنف تحضيراته لمواجهة فلومينينسي، المقررة يوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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