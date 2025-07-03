عاجل: 7 قتلى و50 مصابا جراء قصف إسرائيلي على خان يونس

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدى القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس في قطاع غزة، إلى قتل 7 أشخاص وإصابة 50 آخرين، حسبما أفادت به قناة العربية في نبأ عاجل.

توزيع المساعدات

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس، عن متعاقدين أمريكيين، أن الجيش الإسرائيلي يستخدم نظام توزيع المساعدات في غزة للوصول إلى معلومات، حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار المتعاقدون الأمريكيون إلى أنه إذا استمرت مؤسسة غزة الإنسانية على هذا النحو فستكون مزيد من الأرواح في خطر، لافتين إلى أن الحراس الذين عينوا في مؤسسة غزة الإنسانية قبل أيام فقط لم يتلقوا تدريبا مناسبا على الأسلحة الهجومية.

وأضافوا أن عملية توزيع المساعدات في غزة كانت عشوائية وافتقرت للقيادة، متابعين: زملاؤنا كانوا يطلقون بانتظام قنابل الصوت ورذاذ الفلفل باتجاه الفلسطينيين بغزة.

وتقدم المتعاقدون الأمريكيون بشكاوى توضح انزعاجهم من ممارسات خطيرة وغير مسؤولة في مواقع المساعدات بغزة

ضحايا العدوان على غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية الأربعاء، بمقتل أكثر من 114 شخصا بنيران وقصف جيش الإحتلال على غزة، بينهم مدير المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع مروان السلطان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة “ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57012 شهيدا و134592 إصابة، بعد أن أحصت استشهاد 142 شخصا وإصابة 487 في آخر 24 ساعة، فيما أضيف 223 شهيدا ممن اكتملت بياناتهم وكانوا في عداد المفقودين إلى الحصيلة التراكمية”.