عاجل: عطل يضرب تطبيق إنستغرام في أمريكا.. آلاف الشكاوى

شكرا لاهتمامكم بخبر عطل يضرب تطبيق إنستغرام في أمريكا.. آلاف الشكاوى والان مع التفاصيل



ذكر موقع “داون ديتكتور دوت كوم” أن عدد المبلغين عن عطل في موقع إنستغرام تراجع بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة بحدوثه في وقت سابق الأربعاء.

وأضاف الموقع الذي يتتبع انقطاع الخدمة من خلال جمع تقارير من عدد من المصادر أنه بحلول الساعة 12:10 من بعد الظهيرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم رصد 849 واقعة بالمقارنة مع ورود 16747 بلاغا في وقت سابق.

ولم ترد ميتا بلاتفورمز المالكة لإنستغرام على طلب من رويترز للحصول على تعليق بشأن هذا العطل.

في أبريل/نيسان الماضي، أظهرت وثائق كُشف عنها خلال محاكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا كان يدرس فصل تطبيق إنستغرام الشهير عن الشركة في 2018 تحسباً لدعوى احتكار محتملة.

جاء ذلك خلال إدلاء زوكربيرغ بشهادته في محاكمة بالغة الأهمية تسعى من خلالها لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية إلى إنهاء سيطرة ميتا على أصول عالية القيمة مثل إنستغرام وواتساب.

وقد أدلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا باعتراف هام في محاكمة تتعلق بدعوى لمكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة، قائلا إنه اشترى إنستغرام لأنه كان مزودا بخاصية لالتقاط الصور “أفضل” من تلك التي كانت شركته تحاول تصميمها لتطبيق فيسبوك الرائد في ذلك الوقت.

ويدعم ذلك الاعتراف اتهامات سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية بأن ميتا استخدمت استراتيجية تهدف إلى شراء المنافسين المحتملين أو دفعهم خارج السوق للحفاظ على احتكار على نحو غير قانوني.

وينظر إلى الدعوى المرفوعة خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب على أنها اختبار لوعود إدارته الجديدة بمواجهة شركات التكنولوجيا العملاقة.

ورداً على سؤال من لجنة التجارة الاتحادية عما إذا رأى في ذلك الوقت أن نمو إنستغرام السريع قد يكون له تداعيات سلبية على شركة ميتا، المعروفة آنذاك باسم فيسبوك، قال زوكربيرغ إنه كان يعتقد أن لدى إنستغرام خاصية لالتقاط الصور أفضل من تلك التي كانت تعمل فيسبوك على تطويرها.

وقال زوكربيرغ “كنا نجري تحليلا للمفاضلة بين التطوير والشراء” بينما كنا نعمل على تطوير تطبيق لديه القدرة على استخدام الكاميرا الملحقة بالهاتف. وأضاف “رأيت أن إنستغرام أفضل في ذلك، ولهذا من الأفضل شرائه”.

وأقر زوكربيرغ أيضا بأن العديد من محاولات الشركة لتطوير تطبيقاتها الخاصة باءت بالفشل.

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