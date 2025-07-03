عاجل: روشين وإليزا خان.. محجبتان تخطفان الأضواء من «يورو السيدات»

شكرا لاهتمامكم بخبر روشين وإليزا خان.. محجبتان تخطفان الأضواء من «يورو السيدات» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - انطلقت الأربعاء بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات 2025، التي حملت معها ضوءا يتم تسليطه على الكرة النسائية في القارة العجوز.

وتقام بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025 خلال الفترة بين 2 و27 يوليو/تموز الحالي في سويسرا.

وبالتزامن مع انطلاق البطولة، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا عن كرة القدم النسائية في ويلز، تزامنا مع مشاركة منتخبها لأول مرة في يورو السيدات.

يورو السيدات يلقي الضوء على قصة أختين محجبتين



الأختان روشين خان (21 عاما) وإليزا خان (19 عاما)، أصبحتا في عام 2023 أول حكمتين مسلمتين لمباريات كرة القدم في ويلز.

ونشأت روشين وإليزا في العاصمة الويلزية كارديف، لأسرة من أصول باكستانية.

وفي مقابلة إعلامية سابقة، كشفت الشقيقتان عن رغبتهما في تأسيس فريق كرة قدم خاص بهما في منطقة غرينغتاون، لأنهما تريدان “تعليم الفتيات المسلمات أن هذه الرياضة لهن أيضا”.

وقالت إليزا في تصريحات نقلتها “بي بي سي” إنه من غير المعتاد رؤية النساء المحجبات في كرة القدم، لكن أعضاء المجتمع في كارديف عاصمة ويلز كانوا داعمين لهما.

وأضافت: “من أجمل الأشياء التي مررت بها في مركز المجتمع المحلي الخاص بي، أن إحدى الأمهات أخبرتني بأنها تأمل أن تصبح ابنتها مثلي عندما تكبر”.

لكنها قالت إن بعض اتجاهات كرة القدم لا تعد شاملة للجميع، بما في ذلك حفلات المشاهدة في الحانات التي تتضمن تناول الكحول والتي لا تشارك فيها العديد من النساء المسلمات.

وأوضحت: “الأمر يتعلق بإجراء تلك المحادثات المحرجة، وشرح سبب عدم مشاركتي، والتأكد من أن الفتيات مثلي لا يتخلفن عن الركب”.

وتوافق أختها روشين على أن تأثير ظهورهما كان هائلا في مجتمعهما، لدرجة أنهما يتم استيقافها في الشوارع كثيرا.

وذكرت أنها “شعرت بامتنان كبير لأنها تمكنت من المساهمة في مجتمع كرة القدم في مدينتها”.

وأضافت: “عندما كنت أحاول الدخول في هذا المجال، كنت أفتقر إلى الثقة، لذا فإن نصيحتي الأكبر التي أقدمها لك هي أن تبدأ في هذا المجال.. تقول أمي دائما (عليك أن تتسلق الجبل، وليس أن تحمله على أكتافك)”.

ونشرت الشبكة ذاتها تصريحات أنغاراد جيمس، قائدة منتخب ويلز، التي قالت إن التأهل إلى البطولة كان “أكبر بكثير من مجرد كرة القدم على أرض الملعب”، مضيفة: “الأمر يتعلق بان نظهر للنساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد أن هذه اللعبة مخصصة لهن أيضا”.

وأتمت: “سواء أردن اللعب أو التدريب أو التحكيم أو العمل خلف الكواليس أو تقديم الدعم من الجانبين، أريد من كل فتاة وامرأة في ويلز أن تعرف أن هناك مكانا لها في هذه اللعبة، أيًا كان الدور الذي ترغب في لعبه”.

وارتفعت تسجيلات اللاعبات في ويلز بنسبة 52% منذ عام 2022، وفقا لاتحاد كرة القدم في الدولة الأوروبية، الذي قال إنه أنفق 4 ملايين جنيه استرليني خلال تلك الفترة على تطوير مرافق خارج الملعب وتغيير المرافق للنساء والفتيات.

كما أنفق الاتحاد 4.5 مليون جنيه استرليني على الملاعب الاصطناعية التي توفر وقتا محميا للفرق النسائية.

وقالت رابطة كرة القدم الويلزية إنه منذ موسم 2021-2022 كانت هناك زيادة بنسبة 46% في تسجيلات الفتيات تحت 18 عامًا، وزيادة بنسبة 51% للفتيات في سن 14 إلى 17 عاما، وزيادة بنسبة 53% للفتيات في سن 6 إلى 13 عاما.

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