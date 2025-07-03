عاجل: صفقات بالجملة.. كيف يفكر الإفريقي التونسي في ميركاتو الصيف؟

شكرا لاهتمامكم بخبر صفقات بالجملة.. كيف يفكر الإفريقي التونسي في ميركاتو الصيف؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كثف النادي الإفريقي التونسي تحركاته في الساعات الأخيرة بهدف تقوية صفوفه تحسبا لمنافسات الموسم الجديد.

وطوى نادي العاصمة التونسية نهائيا شبح الأزمة الإدارية التي عانى منها طوال الأسابيع الأخيرة بسبب انسحاب الرئيس السابق هيكل دخيل تحت ضغط الجماهير.

ويتطلع الأحمر والأبيض لاستعادة أمجاد الماضي بعد الفشل الرياضي الكبير الذي عاشه طوال السنوات الأخيرة.

وعبر التقرير التالي، ترصد “العين الرياضية” أبرز الصفقات المنتظر حسمها في النادي الإفريقي خلال ميركاتو الصيف.

بن علي أو كعيب



يتطلع بطل أفريقيا في مناسبة وحيدة لتقوية صفوفه بظهير أيسر جديد قبل ضربة انطلاق الموسم الجديد.

وفي هذا الصدد، توصلت إدارة النادي لاتفاق مبدئي مع حسام بن علي الذي يتواجد في وضعية لاعب حر بعد انتهاء العقد الذي يربطه بنادي النجم الساحلي التونسي.

وكشف “راديو موزاييك” أيضا عن وجود اتصالات مع اللاعب الأسبق لمنتخب تونس رامي كعيب، الذي يملك خبرات كبيرة في كرة القدم الأوروبية.

ريتشارد بوادو على الخط



لاعب الوسط الغاني يتواجد أيضا على قائمة اللاعبين الأجانب الذين يستهدفهم النادي الإفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسبق لبوادو أن تواجد على رادار الفريق في ميركاتو الشتاء، غير أن بعض العراقيل الإدارية أسقطت الصفقة في الماء.

وخلال الموسم الماضي، لعب الأخير مع فريق التحدي الليبي وفرض نفسه أحد أبرز نجوم الدوري المحلي.

تعاقدات في معظم الخطوط



يبحث النادي الإفريقي عن تقوية صفوفه في جميع المراكز، خاصة أنه قرر في وقت سابق عدم تجديد عقود اللاعبين الذين انتهت عقودهم يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.

ومن المنتظر أن تركز إدارة النادي بشكل خاص على خط الهجوم الذي خسر خدمات عدة نجوم يتقدمهم الهداف حمدي العبيدي.

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