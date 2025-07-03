عاجل: ذكرى خالدة: رباعية ألمانية تُقصي الأرجنتين من ربع نهائي المونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: في مثل هذا اليوم قبل 15 عامًا، سجل المنتخب الألماني واحدة من أروع مبارياته في تاريخ كأس العالم، حين تغلّب على نظيره الأرجنتيني برباعية نظيفة في الدور ربع النهائي.

افتتح توماس مولر التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، واضعًا الماكينات في المقدمة منذ البداية.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميروسلاف كلوزه الهدف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن يعزز آرنه فريدريش التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 74.

واختتم كلوزه مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 89، ليقضي تمامًا على آمال التانغو في العودة.

انتصار تاريخي أكد تفوق ألمانيا في تلك البطولة، وأعاد إلى الأذهان صراعات كلاسيكية بين عمالقة الكرة العالمية.